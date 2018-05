Serie A: Poker Inter, Udinese nei guai

ROMA, 6 MAG - L'Inter resta attaccata al treno per la Champions. Finisce con il poker nerazzurro all'Udinese l'anticipo dell'ora di pranzo della 36/a giornata della serie A: la squadra di Spalletti torna a vincere facile battendo i friulani 4-0 e rimettendosi così in scia di Roma e Lazio per i posti all'Europa che conta. Per l'Udinese, sempre più in caduta libera, la cura Tudor non funziona e a due giornate dalla fine si complica la corsa salvezza. Per l'Inter sblocca subito al 12' del primo tempo ranocchia con un colpo di testa, nel finale ci pensano Rafinha prima (44') e Icardi poi (46') a portare sul 3-0 il risultato. Nella ripresa, l'Udinese resta in dieci al 5' per il rosso diretto a Fofana (intervento su Perisic). L'Inter non si accontenta e in superiorità chiude con il quarto gol a firma Borja Valero (26' st).