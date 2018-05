Playoff Nba, Cleveland e Boston sul 3-0

ROMA, 6 MAG - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference grazie ai successi di misura ottenuti la scorsa notte rispettivamente contro Toronto (105-103) e Philadelphia (101-98 dts) che le hanno portate sul 3-0 nella serie playoff. Due partite combattute e concluse a fil di sirena, che hanno visto tra i protagonisti Marco Belinelli e LeBron James. L'azzurro era riuscito a portare i Sixers ai supplementari sull'89-89 con un canestro dalla distanza all'ultimo secondo. Poteva essere il tiro del sorpasso e della vittoria ma un piede sulla linea ha limitato a due lo score.. All'overtime i Celtics sono stati più freddi, portando a casa un successo decisivo. Ancora decisivo LeBron per i Cavaliers che dopo una partita ampiamente dominata si erano fatti raggiungere da Toronto sul 103 pari. Il fuoriclasse di Cleveland ha preso palla per un'azione personale che ha chiuso a canestro nell'ultimo attimo utile, indirizzando in modo netto la sfida playoff con i Raptors.