Pioli: Vogliamo tenere vivo sogno Europa

FIRENZE, 05 MAG - Dare continuità al 3-0 inflitto al Napoli e restare in corsa fino all'ultimo per l'Europa: ecco l'obiettivo della Fiorentina aspettando la trasferta con il Genoa, un vero e proprio esame per i viola. ''Il Genoa si difende bene e concede pochissimo, difficile trovare spazi e Ballardini ha fatto un ottimo lavoro meritando la riconferma - ha detto Stefano Pioli - Ecco perché bisognerà mantenere lucidità e pazienza. Noi comunque fisicamente e di testa abbiamo ancora tanta benzina, la vittoria con il Napoli ci ha trasmesso grande carica e tante motivazioni che dobbiamo metterle in campo anche stavolta''. A tre gare dalla fine è vietato sbagliare: ''Nella lotta per l'Europa l'Atalanta a mio avviso è la più forte - ha ammesso l'allenatore viola - Sapendo da dove arriviamo noi ora siamo degli intrusi ma vogliamo provare a tenere aperta questa lotta fino alla sfida con il Milan all'ultima giornata. E perché succeda non dobbiamo fallire contro il Genoa e il Cagliari".