Pallavolo: Champions donne,Conegliano ko

BUCAREST, 5 MAG - Sfuma il sogno dell'Imoco Conegliano di giocare la finale della Champions donne di pallavolo. Nela prima sfida della 'Final Four' a Bucarest, le campionesse d'Italia sono state sconfitte per 2-3 (22-25,21-25, 25-17, 25-15, 14-16) dalla Vafikbank Istanbul del tecnico italiano Giovanni Guidetti. Migliori marcatrici per Conegliano sono state Samanta Fabris, con 28 punti, e Kimberly Hill con 18. Nell'altra semifinale si affrontano Galatasaray Istanbul e le romene dell'Alba Blaj.