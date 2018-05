Ballardini, tanta felicità per rinnovo

GENOVA, 5 MAG - "Rinnovo? Siamo tutti molto contenti. Ma detto questo penso che tutti noi vogliamo un Genoa più forte, con più qualità e più competitivo. Un Genoa che sappia presentarsi ancora meglio di quello che è stato fatto quest'anno". Così Davide Ballardini ha commentato per la prima volta il rinnovo del contratto arrivato in settimana, rinnovo che permetterà al tecnico ravennate di guidare il Genoa anche per la prossima stagione. E Giuseppe Rossi potrebbe essere schierato dal 1' in Genoa-Fiorentina. E' lo stesso Ballardini ha confermarlo spiegando che "sta bene, è a buon punto e domani avrà la possibilità di valutare il suo percorso di crescita fisica. Temo la Fiorentina perché è in grande condizione ed ha una rosa di giocatori all'altezza per raggiungere un obiettivo come l'Europa League. Troveremo una squadra con giocatori importanti ma soprattutto con motivazioni altissime".