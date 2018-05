Barcellona-Real, Zidane 'niente pasillo'

ROMA, 5 MAG - E' di nuovo tempo di 'Clasico'. Domani sera al Camp Nou la sfida tra Barcellona e Real Madrid vivrà l'ennesimo capitolo della sua storia. Ma, alla vigilia, Zinedine Zidane tiene a sottolineare, come aveva già fatto nei giorni scorsi il capitano 'merengue' Sergio Ramos, che la sua squadra non farà alcun 'pasillo' in onore dei neocampioni di Spagna. "Chi sono io per decidere? - ha detto il tecnico del Real - E poi ricordo che loro con noi non l'hanno fatto nella sfida dello scorso dicembre, dopo che avevamo conquistato il Mondiale per club. Ricordo anche che per vincere questo titolo bisogna aver prima conquistato la Champions. Comunque rispettiamo ciò che ha fatto il Barcellona". Non ci sarà un omaggio nemmeno per Iniesta che a fine campionato lascia la Liga? "lo saluteremo, ci congratuleremo con lui e gli augureremo buona fortuna per il futuro".