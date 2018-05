Tifoso più vecchio, festa Internacional

RIO DE JANEIRO, 5 MAG - E' il tifoso più anziano del mondo, e la sua squadra del cuore non poteva che rendergli omaggio. E' successo in Brasile, a Dom Pedrito, 450 km da Porto Alegre, dove Santo Santana Afonso ha compiuto 117 anni, essendo nato nel 1901, quindi prima dell'anno di fondazione (1909) dell'Internacional, "club per cui tifo da sempre". Così la società di Porto Alegre, che ha la maglia rossa in onore di Giuseppe e Anita Garibaldi, venuta a conoscenza dell'esistenza di questo supporter così particolare, ha deciso di omaggiarlo mandando una propria delegazione a Dom Pedrito per festeggiare il compleanno dell'arzillo 'torcedor'. A celebrarlo anche quattro giocatori 'Colorados': Indio, Iarley, Fabiano e Pinga, che hanno regalato al festeggiato due maglie dell'Internacional autografate da tutta la squadra. Per Santo, che ha dimostrato di gradire molto gli omaggi, i calciatori hanno anche intonato il tradizionale coro di auguri.