Inzaghi con Atalanta non è decisiva

ROMA, 5 MAG - "Può essere una domenica decisiva? No, non penso. Però sicuramente per noi questa partita è importantissima, dobbiamo dar seguito alle prestazioni, giochiamo contro una squadra molto ben allenata e organizzata, che senza l'Europa League si giocherebbe un posto in Champions insieme a noi, l'Inter e la Roma". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. "Non dobbiamo perdere energie per guardare gli altri - precisa Inzaghi riferendosi all'Inter e alla Roma - Pensiamo solo a noi e alla nostra partita, dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre". "La nostra Champions - ha concluso l'allenatore laziale - passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi, è una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati per fare una partita equilibrata".