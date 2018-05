Mondiali marcia a squadre, Italia 2/a

ROMA, 5 MAG - Italia sul podio ai Mondiali di marcia a squadre di Taicang (Cina) con l'argento conquistato dal team più atteso: quello della 20km femminile. La primatista nazionale assoluta Eleonora Giorgi bissa il 5/o posto di 4 anni fa in 1h28'31". Valentina Trapletti chiude 16/a con il record personale in 1h30'19" e nel finale la portacolori dell'Esercito supera il bronzo mondiale Antonella Palmisano. Dopo la febbre dei giorni scorsi, la pugliese delle Fiamme Gialle è 17/a (1h30:29). La debuttante Eleonora Dominici, 22enne romana dell'Acsi Italia Atletica, si piazza 33/a (1h33'40") e la coetanea Nicole Colombi, bergamasca dell'Atletica Brescia 1950, al traguardo è 42/a in 1h34'33" Vittoria per l'ex pugile messicana Maria Guadalupe Gonzalez. La vicecampionessa olimpica e mondiale si impone in 1h26'38". A farne le spese sono le cinesi con Qieyang Shenjie in seconda posizione (1h27'06") seguita dall'oro iridato Yang Jiayu, terza in 1h27'22". Le atlete di casa si aggiudicano il successo a squadre, davanti a Italia e Spagna.