MotoGp: Spagna, terze libere a Marquez

ROMA, 5 MAG - Marc Marquez ha confermato l'ottimo feeling suo e della Honda con il circuito di Jerez stabilendo il primato della pista al termine delle terze libere della classe MotoGp. Con il tempo di 1'37"702 il campione del mondo in carica ha limato oltre due decimi al precedente limite, firmato da Jorge Lorenzo nel 2015, quando ottenne la pole in 1'37"910. Fuori dai migliori 10 due piloti ufficiali: il leader del mondiale Andrea Dovizioso con la Ducati e Maverick Vinales con la Yamaha. Alle spalle di Marquez un'altra Honda, quella clienti del britannico Cal Crutchlow (+0.271). Ottimi segnali dalla Suzuki, terza con Andrea Iannone (+0.287). La prima Yamaha è quella del team Tech 3 di Johann Zarco (+0.461), quarto, seguito dalla Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo e da quella clienti di Jack Miller. Settimo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi, staccato di 638 millesimi. Completano la top ten dei piloti che accedono direttamente in Q2 Dani Pedrosa (Repsol Honda), Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Alex Rins (Suzuki).