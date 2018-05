Gattuso, cerco leader per migliorarci

CARNAGO (VARESE), 4 MAG - "Ho sempre detto che per migliorare questa squadra servano tre o quattro giocatori. Siamo giovani, per alzare l'asticella serve spirito e mentalità, gente abituata a certe tipo di gare. Può essere vero che stiamo cercando gente di esperienza ma non basta, cerco leader e gente che sappia giocare a calcio". Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, pianifica il mercato che il Milan dovrà fare la prossima estate. "Bonaventura - aggiunge - ha un contratto con il Milan, è un protagonista, poi ci possono stare gli alti e bassi. Non mi ha mai chiesto di andare via e la società non lo ha messo sul mercato, anzi mi risulta che stia discutendo del rinnovo".