Giro, Airbib 'in Israele sport e pace'

GERUSALEMME, 4 MAG - "Israele è un Paese di pace, che vuole la pace, e ospita squadre di tutto il mondo, comprese Bahrain-Merida e Uae Emirates: il Giro d'Italia ha mostrato l'ospitalità del popolo israeliano. Lo sport avvicina le persone e può creare giardini di pace". Così Joanna Arbib, ceo della Jerusalem foundation. Arbib è nata a Roma, ma è israeliana a tutti gli effetti: ha sposato l'ortopedico Dario Perugia e fa la spola fra le due città eterne. "Essendo sospesa a metà fra Italia e Israele mi sono emozionata quando è stata presentata la corsa rosa" ammette. "Sono 20 mila le persone, di cui 8 mila addetti alla sicurezza -dice- hanno lavorato per garantire il funzionamento della macchina organizzativa nelle 3 tappe che ospitiamo. Oltre la politica e ogni conflitto, il Giro è un'occasione unica per mostrare le bellezze di Israele: vogliamo far vedere al mondo quanta bellezza c'è in Israele, mostrando anche come la nostra sia una nazione sicura. Puntiamo ad avere anche il Tour: siamo una nazione aperta a tutti".