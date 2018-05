Universiadi: Lentini, la nave è partita

NAPOLI, 3 MAG - "Il Cus ha dato il calcio d'inizio, il Coni adesso scende in campo mettendoci la faccia". Il presidente del Cus (Centro Universitario Sportivo), Lorenzo Lentini, saluta con soddisfazione l'accordo siglato ieri tra Napoli 2019 e la Coni Servizi per affiancare l'organizzazione in vista delle Universiadi. "La nave è partita - dice Lentini - ora non deve fermarsi più. Napoli deve avere le sue Universiadi". Lentini approva l'ipotesi di un villaggio alla Mostra d'Oltremare: "Si sta valutando la possibilità di allestire 7000 posti letto, è in corso un'indagine esplorativa per verificarne la fattibilità. Nei prossimi giorni, diciamo una quindicina, sapremo l'esito dell'indagine e la sua fattibilità".