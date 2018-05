Gattuso,testa a Verona ma battere Juve..

CARNAGO (VARESE), 4 MAG - ''Prima pensiamo al Verona, la testa non deve andare alla Juventus. Domani giochiamola bene, ci giochiamo la qualificazione all'Europa League: questa settimana ho visto la squadra brillante, dopo la vittoria di Bologna è più libera. È vero che se vinci una finale gli scenari cambiano, ma ora testa al Verona''. Lo dice Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Verona. ''Una settimana fa - aggiunge Gattuso - queste mura ancora tremavano, ora con gli scaligeri non dobbiamo ripetere l'errore fatto contro il Benevento. Non deve passare come normale una sconfitta come quella o come quella dell'andata contro il Verona, sono figuracce. Priorità a domani e poi avremo quattro giorni per la Juventus. La storia ci dice che con le piccole fatichiamo, ecco perché ci vuole testa e massimo sforzo''.