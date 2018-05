Diritti tv: Malagò,cosa che mi preoccupa

ROMA, 4 MAG - "L'unica cosa che veramente mi preoccupa è se non si trova una soluzione definitiva, nel giro di pochissimi giorni, alla questione dei diritti tv perché è qualcosa che non rientra nelle mie possibilità di soluzione, salvo l'opera di mediazione". Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, a margine della Giunta. "Oggi - prosegue il capo dello sport italiano - il tribunale sta analizzando il ricorso di Sky e già questa potrebbe essere una risposta. È chiaro che se si riconosce che quei pacchetti sono assolutamente leciti e ineccepibili giuridicamente, cadrebbe in automatico la motivazione che ha dato Mediapro per non dare la fideiussione. L'auspicio è che prima dell'assemblea di lunedì pomeriggio si abbia la sentenza".