Sogno vis-a-vis Neymar passa per Roma

ROMA, 4 MAG - È tutto pronto a Roma per il fischio d'inizio della quinta tappa del Neymar Jr's Five 2018. Il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull e che porta il nome della stella del Psg, si disputerà nella capitale sabato 5 maggio presso la Polisportiva Cinecittà Bettini. Giunto alla terza edizione l'evento è presente in Italia con 8 tappe. Dopo il successo delle prime quattro tappe, che si sono disputate a Milano, Torino, Padova e Firenze, oltre a quella imminente di Roma, il torneo si svolgerà anche a Bari (12 maggio), Napoli (19 maggio), Cagliari (26 maggio), prima della Finale Nazionale in programma il 9 giugno a Milano. A Roma sono attesi oltre 250 ragazzi, pronti a scendere in campo per raggiungere la finale del 9 giugno. Le squadre, una maschile e una femminile, che vinceranno la fase nazionale, voleranno in Brasile per la finale mondiale, il 21 luglio a Praia Grande (San Paolo) dove oltre a giocarsi la vittoria, vivranno anche l'emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg.