Moto: Marquez, qui non sarà come Austin

ROMA, 3 MAG - "A Jerez non vinco dal 2014 ma sono sempre salito sul podio e conto di esserci anche stavolta. La mia Honda però quest'anno mi sembra migliore rispetto alle altre stagioni e quindi credo di poter puntare alla vittoria, magari non come a Austin dove ho dominato". Il campione del mondo in carica della MotoGp, Marc Marquez, annuncia così i suoi propositi in vista della quarta gara del mondiale, domenica a Jerez de la Frontera. "Ho avuto un feeling positivo in Argentina e ad Austin - ha proseguito - ma qui e d'ora in poi sarà molto diverso. Le piste in Europa sono strette e più lente e poi dobbiamo vedere cosa succede col nuovo asfalto. Credo che saremo tutti molto vicini". Lo spagnolo ha anche parlato del mercato piloti, che pure non lo coinvolge direttamente. "Che compagno di squadra vorrei? Di sicuro uno forte, come Pedrosa, o Andrea Dovizioso. Tra i papabili per lo sbarco alla Honda nel 2019 al posto di Pedrosa c'era il francese Zarco, che però ha firmato un biennale con la Ktm.