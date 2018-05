Pallotta insiste, anche arbitro depresso

ROMA, 3 MAG - I toni si sono abbassati, ma i concetti restano gli stessi. All'indomani dell'eliminazione dalla Champions League col Liverpool, James Pallotta torna a chiedere all'Uefa l'introduzione della Var. "Dimenticherò questa storia, ma penso che qualcosa deve essere fatto. So che gli arbitri sbagliano e so che si rendono conto di aver commesso alcuni errori importanti e che probabilmente sono abbastanza depressi per questo, ma allo stesso tempo puoi risolvere alcuni di questi problemi col Var" spiega il presidente della Roma parlando a una radio americana. "Penso che in gare come queste deve essere usato. È diverso da una partita di pallacanestro, dove si segnano 120 punti e capitano diverse cose da una parte e dall'altra. È difficile da accettare quando un gol è così importante e alla fine perdi per un totale di 7-6 con un paio di occasioni ovvie e un 'rosso'. Ma è andata così, il Liverpool è una squadra spettacolare - chiude Pallotta -. Ora abbiamo altre tre partite in campionato e vogliamo tornare in Champions".