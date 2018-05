Howedes, scudetto con Juve? Fantastico

TORINO, 3 MAG - "Vincere lo scudetto sarebbe fantastico, e per me sarebbe la prima volta. Speriamo di giocare bene queste ultime gare e di alzare al cielo il trofeo". Al termine di una stagione contraddistinta dagli infortuni, Benedikt Howedes vuol ritagliarsi uno spazio da protagonista nella Juventus che, a tre giornate dalla fine del campionato, ha 4 punti di vantaggio sul Napoli che insegue. "Finora ho vinto solo una coppa di Germania", ricorda ai microfoni di Sky il difensore, che con la Germania si è laureato campione del Mondo. Per lui è la prima stagione in Italia, tra le fila della Juventus, di cui ha subito apprezzato la mentalità. "Qui lo slogan è 'Fino alla fine' ed è onnipresente - osserva - In questa stagione ci sono state tante partite dove abbiamo dato il colpo del ko nel finale, l'ultimo esempio che mi viene in mente è la partita contro l'Inter. Siamo una squadra che non molla mai, questo significa che abbiamo una grande mentalità".