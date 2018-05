Trapattoni, Mancini merita panchina ct

MILANO, 3 MAG - Roberto Mancini "è stato un grande campione e come allenatore ha avuto anche delle esperienze internazionali per cui credo che possa veramente far bene" sulla panchina della Nazionale italiana. Lo ha detto Giovanni Trapattoni commentando le notizie che danno Mancini a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. "È un incarico che gli fa onore ma che merita anche - ha proseguito l'ex ct della Nazionale a margine della presentazione delle Olimpiadi degli oratori a Milano -. La nazionale italiana può far molto bene perché abbiamo delle grandi qualità".