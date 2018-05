Serena Williams non giocherà a Madrid

MADRID, 3 MAG - Serena Williams non parteciperà al torneo di Madrid della prossima settimana. La tennista statunitense, vincitrice nella capitale spagnola nel 2012 e 2013, ha fatto sapere di non sentirsi pronta a tornare in campo. Secondo gli organizzatori si è ritirata perché ha bisogno di più tempo per allenarsi prima di tornare alle competizioni. Williams, vincitrice di 23 tornei del Grande Slam, è tornata a giocare ad Indian Wells, quest'anno, dopo un'assenza di 14 mesi per la nascita della figlia. A Madrid il suo posto sarà preso da Coco Vandeweghe.