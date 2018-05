Sabato a Torino i contrari ai Giochi '26

TORINO, 3 MAG - Rendere visibile, "in modo pacifico", il dissenso al bis olimpico di Torino. È l'obiettivo di CoNo, il Coordinamento No Olimpiadi 2026, che con l'assemblea di sabato pomeriggio alle Officine Caos di piazza Montale dà il via alle iniziative contro la candidatura del capoluogo piemontese. Un no reso visibile oggi con una conferenza stampa in Comune, "perché i cittadini - spiegano i promotori - possono avere uno spazio nelle istituzioni. Vogliamo far capire che a Torino non c'è il consenso assoluto e vorremo mostrarlo fisicamente anche durante la visita del Cio". Hanno aderito a CoNo associazioni e movimenti, tra cui quello No Tav, rappresentato da Nicoletta Dosio, la 'pasionaria' della lotta contro la Torino-Lione. Le Olimpiadi, ha detto quest'ultima, sono un "volano per finanziare altre maleopere". Il no al bis olimpico del coordinamento è netto. Per i promotori dell'iniziativa si tratta infatti di un "evento che produce debito e devasta l'ambiente".