Hamsik, ciao Reina ci mancherai tanto

(ANSA) NAPOLI, 3 MAG - "Pepe sei stato un grandissimo compagno di squadra. Uno dei migliori con quali ho avuto il piacere di giocare. Un uomo vero ed un leader vero. Ci mancherai davvero tanto, per il tuo modo di vivere lo spogliatoio e le partite e perché sei sempre pronto per qualsiasi scherzo". Lo scrive su Istagram Marek Hamsik, capitano del Napoli, salutando Pepe Reina che ieri ha ospitato amici e compagni di squadra per una festa d'addio visto il suo prossimo passaggio al Milan. "Ti faccio un grande in bocca al lupo - scrive Hamsik - per la tua nuova avventura. Grazie per tutti questi anni con te e con questa maglia. Noi compagni e questa città non ti dimenticheremo. Grande Pepe, ti voglio bene, un abbraccio forte". Hamsik chiude con un post scriptum: "Mancano ancora 3 partite a noi ci crediamo ancora, finché la matematica ce lo permetterà. Ce la mettiamo tutta come sempre. Sognare non è vietato. Sempre e comunque forza Napoli".