Champions: Roma a testa alta, in finale va il Liverpool

ROMA, 2 MAG - Ancora lacrime miste a orgoglio. Come tanti, forse troppi anni fa, quando la Roma fu campione d'Europa per 55 secondi. Oggi, come allora, alla fine ebbe la meglio il Liverpool, ma almeno questa volta i giallorossi ottengono un successo parziale che non lenisce l'amarezza dell'eliminazione, peraltro prevedibile dopo il risultato dell'andata, ma li unisce nell'abbraccio finale con un pubblico che canta sovrastando le grida di gioia della tifoseria dei Reds. "Grazie Roma", proprio come la sconfitta ai rigori nella finale di 34 anni fa, è la colonna sonora di un incubo che continua, ma anche questa volta, come allora, si potrà dire che la Roma ce l'ha messa tutta, andando oltre i propri limiti e ottenendo, oggi, un 4-2 che per la squadra rivale costituisce la prima sconfitta della sua campagna europea che ora la porterà a Kiev, per la sfida al grande Real Madrid. Ma almeno questa volta i tifosi del Liverpool non possono cantare "A Roma vinciamo sempre" (successe anche nel 2001 per la Coppa Uefa), anche se alla fine esprimono comunque sonoramente la loro gioia, perché mai una sconfitta è stata tanto indolore.(ANSA).