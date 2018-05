Reds a tifosi, allo stadio non a piedi

LONDRA, 2 MAG - Allarme sicurezza alle stelle nelle raccomandazioni del Liverpool Football Club ai supporter inglesi rilanciate nelle ore precedenti della semifinale di Roma e riprese dalla Bbc. "Ai tifosi - si legge in un avvio dai toni quanto mai preoccupati diffuso dalla società britannica - è fortemente raccomandato usare gli shuttle bus" e, comunque, di "non tentare in qualunque circostanza di andare a piedi verso lo Stadio Olimpico".