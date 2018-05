MotoGp: Dovizioso, finora tutto bene

ROMA, 2 MAG - "Arriviamo al primo round europeo della stagione primi in classifica, in una situazione decisamente migliore rispetto allo scorso anno, e questo è sicuramente positivo. Abbiamo gestito bene le prime tre gare, ma abbiamo anche visto che i nostri avversari sono tutti molto veloci". Andrea Dovizioso prepara la gara di Jerez dalla vetta della classifica iridata, consapevole che conservarla non sarà facile. "A novembre dello scorso anno abbiamo fatto un buon test sul circuito di Jerez e il nuovo asfalto aveva un buon grip - sottolinea il pilota Ducati - ma in quel periodo faceva più freddo per cui dovremo aspettare venerdì per capire meglio le condizioni del tracciato". "Dopo la difficile gara di Austin è il momento di cambiare la situazione e arrivo in Spagna con molta voglia di far bene - è la speranza di Jorge Lorenzo - Il circuito di Jerez è uno dei miei tracciati preferiti- Stiamo lavorando sodo e dobbiamo continuare a pensare in modo positivo. Io non ho nessuna intenzione di mollare".