Serie B: 4 giornate a Macheda

ROMA, 2 MAG - Campionato finito per Federico Macheda del Novara, qualificato per 4 turni. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie B dopo la 18/a giornata di ritorno di campionato. Il giocatore del Novara è stato squalificato "per avere, al 14' st, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, per avere inoltre assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria" Altri otto giocatori sono stati invece fermati per un turno: si tratta di Icardi e Gatto (Entella), Henderson, Marrone e Da Silva (Bari), Caracciolo (Brescia), Falasco (Avellino), Pasa (Cittadella).