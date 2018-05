Wta Praga: anche Paolini ai quarti

ROMA, 2 MAG - Dopo Camila Giorgi anche Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale del torneo di Praga. La 22enne tennista azzurra, ripescata in tabellone come lucky loser, ha sconfitto al secondo turno per 6-4, 6-1 la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Sua prossima avversaria la cinese Shuai Zhang, numero 31 del ranking mondiale e sesta testa di serie. Sarà invece l'australiana Samantha Stosur l'avversaria nei quarti di finale della Giorgi, che oggi ha battuto la tedesca Korpatsch.