Roma-Liverpool, tifosi in Campidoglio

ROMA, 2 MAG - Una delegazione di tifosi del Liverpool e della Roma è stata ricevuta in Campidoglio dal presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito in vista della partita di questa sera all'Olimpico. I tifosi delle due squadre hanno posato per una foto insieme mentre reggevano dei cartelli con su scritto "Forza Sean", in riferimento a Sean Cox il tifoso dei Reds in coma dopo essere stato aggredito in occasione di Liverpool-Roma. "Ringrazio Angelo Consoli che fece un' iniziativa di questo tipo nella finale di 34 anni fa e l'ha riproposta ora - ha detto De Vito -. Grazie anche a Gareth Roberts, direttore del periodico di informazione dei Reds 'The Anfield Wrap'. Voi siete dei veri tifosi. Ci tengo a dire che questa amministrazione ha preso nettamente le distanze dai fatti che sono accaduti a Liverpool. Queste persone non sono tifosi ma autentici imbecilli". "Se Sean si ristabilisce vinciamo tutti", le parole di Consoli.