Wta Rabat: Errani ai quarti

ROMA, 2 MAG - Sara Errani è approdata ai quarti di finale del torneo Wta di Rabat, dotato di 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa della città del Marocco. La romagnola ha dominato la svedese Johanna Larsson lasciandole solo tre giochi: punteggio finale 6-3 6-0. Andreas Seppi è stato invece eliminato al secondo turno del torneo Atp di Istanbul. Il 34enne altoatesino, reduce dalla semifinale a Budapest, in quello che era per lui l'esordio ha ceduto al serbo Laslo Djere per 6-3 6-7 6-3.