Wta Praga: Giorgi ai quarti

ROMA, 2 MAG - Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta di Praga, dotato di un montepremi di 250mila dollari e in corso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. La 26enne marchigiana ha sconfitto per 6-4 6-2 la tedesca Tamara Korpatsch, ripescata in tabellone come lucky loser.