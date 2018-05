MotoGp: Marquez, ora nuova fase Mondiale

ROMA, 2 MAG - Vincitore ad Austin per la 6/a stagione di fila Marc Marquez arriva in Spagna, prima tappa di quella che definisce "una nuova fase" del Mondiale. "In Europa vedremo il livello di ogni squadra e pilota. Qui, i circuiti sono generalmente diversi e più 'tradizionali' - sottolinea il pilota Honda campione del mondo MotoGp - a cominciare da Jerez, che è un tracciato più stretto, più lento e più difficile di quelli come Austin. Ora sarà importante trovare una buona base per circuiti come Jerez. Alla fine di marzo abbiamo fatto un buon test e ci avviciniamo alla gara con una mentalità positiva. Correre di fronte al mio pubblico di casa e il mio fan club aggiungerà naturalmente al buon feeling all'atmosfera. Continueremo a lavorare sodo e concentrandoci sulla costanza, che è un punto cruciale per la caccia al titolo. Penso che Dovizioso sarà un grande rivale, come lo era l'anno scorso. Ad ogni modo, quest'anno mi sento davvero bene con la moto: in Qatar, Argentina e ad Austin mi sono sempre sentito fiducioso".