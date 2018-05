Figc: incontro Gravina-Fabbricini

ROMA, 2 MAG - "Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l'incontro con il commissario Roberto Fabbricini. "Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d'accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande positività e mi sembra anche l'auspicio del commissario e del presidente del Coni. Si sta lavorando per mettere insieme tutte le energie possibili per il bene del calcio", precisa Gravina ai microfoni Rai. A quanti fanno notare che il commissariamento è iniziato a causa dell'incapacità delle componenti di trovare un accordo alle scorse elezioni federali, Gravina replica: "È vero, bisognava pensarci prima, ma l'importante è riconoscere quando si sbaglia. Noi abbiamo riconosciuto l'errore, ma questo non significa che bisogna perseverare".