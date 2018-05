Golf, sfida fra star al Wells Fargo

ROMA, 02 MAG - I rientri di Tiger Woods e Francesco Molinari. Ma anche la presenza di tanti altri big del golf mondiale. Al Wells Fargo Championship (3-6 maggio a Charlotte, Stati Uniti) le star della disciplina si sfidano nel torneo del PGA Tour. Nel North Carolina grande attesa per Woods. L'ex numero uno al mondo, dopo il 31/o posto ottenuto al Masters di Augusta, è pronto a scendere nuovamente in campo. Sul green anche "Chicco" Molinari, che ha recuperato dall'infortunio alla spalla che lo aveva costretto a saltare il Valero Texas Open. Field stratosferico negli States, all'appello ci saranno infatti anche Justin Thomas (n.2 mondiale), Patrick Reed (campione Masters), Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka, Jason Day e Phil Mickelson. Senza dimenticare Alex Noren, Patton Kizzire, Ross Fisher, Paul Casey, Tommy Fleetwood e l'intramontabile Ernie Els. Ma anche Brian Harman, campione in carica.