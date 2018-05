Roma-Liverpool: Nainggolan, concentrati

ROMA, 1 MAG - "Fare tre gol sarà difficile, ma lo era anche con il Barcellona e l'abbiamo fatto. Qui sarà ancora più dura, dobbiamo provarci evitando di ripetere gli errori dell'andata. Concentrati stavolta". Raja Nainggolan è pronto alla sfida dell'Olimpico con il Liverpool che vale la finale di Champions League. "Loro hanno fatto la differenza in attacco - dice il giallorosso alla vigilia del match di ritorno -. Magari non siamo stati concentrati per tutti i 90′, in queste partite ti fanno male quando sei distratto. Bisogna essere concentrati per 95′ e ribaltare il risultato. Restare a Roma? Vincere qui sarebbe bellissimo, è stato un percorso bellissimo e voglio che continui: ci credo, ma non è il momento di parlare del futuro. Abbiamo ancora diversi obiettivi da raggiungere, e pensiamo alla partita di domani".