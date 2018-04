Heynckes ci crede, 'Bayern combatterà'

MADRID, 30 APR - "Non credo sia importante quante volte abbiamo giocato contro il Real Madrid e chi ha vinto o perso. E poi domani le squadre saranno diverse da quelle della scorsa stagione. So solo che possiamo creare occasioni da gol e dovremo essere bravi a colpire al momento giusto". Il tecnico del Bayern Jupp Heynckes, In passato alla guida anche del Real è ottimista nonostante la sconfitta casalinga (1-2) dell'andata. "Dobbiamo far vedere di avere fame - dice -, anche se non ci attende un compito facile. Il Real Madrid è abituato a giocare partite così importanti, ma lo siamo anche noi e combatteremo. Siamo cresciuti e vogliamo andare in finale, anche se sappiamo che loro faranno di tutto per impedircelo". Anche per Heynckes, come per Rodriguez e Muller, il modo per battere il Real sarà essere più concreti in zona gol rispetto all'andata. "Dovremo essere più incisivi - spiega -, e sfruttare le occasioni così come hanno fatto loro a Monaco. In campionato abbiamo segnato 88 reti e dobbiamo essere così anche in Europa".