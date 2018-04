Mondiali: Egitto, caso Salah risolto

IL CAIRO, 30 APR - "Il caso è stato risolto ai più alti livelli politici". Cosi una fonte che ha chiesto di rimanere anonima ha commentato gli ultimi sviluppi del caso Salah che rischiava di mettere a rischio la partecipazione dell'attaccante ai Mondiali con l'Egitto. E' intervenuto il Ministro dello Sport Khaled Abdel-Aziz che ha convocato una riunione urgente con la la federcalcio. Tutto da un caso in cui l'attaccante del Liverpool si sente parte lesa. Salah è l'uomo immagine della Vodafone in Medio Oriente, mentre la nazionale e la federcalcio d'Egitto hanno tra gli sponsor una compagnia telefonica rivale la WE. Ma la federazione ha usato l'immagine di Salah per cartellonistica e varie pubblicità. Questo ha fatto infuriare sia Salah sia il suo agente Ramy Abbas, che ha lanciato una campagna social su Twitter in cui i followers hanno dato ragione al calciatore, ed è arrivato a ipotizzare il boicottaggio di Salah a Russia 2018. Così si è mossa la politica e la disputa sembra risolta. La WE rinuncerà all'immagine di Salah.