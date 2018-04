Cagliari, Giulini conferma Lopez

CAGLIARI, 30 APR - L'allenatore Diego Lopez resta sulla panchina del Cagliari. Lo ha confermato all'ANSA il presidente del club sardo, Tommaso Giulini. La posizione del tecnico uruguaiano era in bilico in seguito alla brutta sconfitta di ieri a Genova con la Sampdoria. Dopo il match ci sono state le inevitabili ore di riflessione per capire che cosa fare. Anche considerando il fatto che la società rossoblù aveva tre alternative in casa: Beretta (responsabile delle giovanili), Rastelli e Legrottaglie, ancora sotto contratto dopo l'esonero di ottobre. Alla fine Giulini ha scelto di andare avanti con Lopez: evidentemente convinto che solo il tecnico che conosce bene la squadra possa risolvere la difficile situazione.