Ginnastica: 42 casi di abusi in Brasile

RIO DE JANEIRO, 30 APR - Non solo negli Usa. C'è uno scandalo di molestie sessuali, di vaste proporzioni, anche nella nazionale di ginnastica artistica del Brasile, che riguarderebbe anche alcuni componenti della Selecao maschile. Secondo quanto riferito dai media del gruppo Globo, c'e' stata un'inchiesta in corso durante la quale sono stati sentiti un'ottantina di atleti, al termine della quale è emerso che almeno 42 di loro, in prevalenza ragazze ma anche uomini, avrebbero subìto molestie e abusi sessuali da parte di uno dei componenti della commissione tecnica, quel Fernando de Carvalho Lopes cacciato nel 2016 dopo essere stato denunciato da un minorenne che si allenava con lui. La maggior parte degli abusi sarebbero stati commessi nel centro tecnico del Mesc, 'Movimento de Expansão Social Católica', club ginnico della città di San Bernardo do Campo, e ora il magistrato che si occupa del caso, Luis Marcelo Mileo, chiederà condanne pesanti.