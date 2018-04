Liverpool, Buvac via via

ROMA, 30 APR - Scossone nel Liverpool a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma allo stadio Olimpico. Il vice di Jurgen Klopp, il 56enne Zeljko Buvac, ha deciso di lasciare il club. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, la decisione - della quale sarebbero stati informati alcuni giocatori - sarebbe stata presa dopo che Buvac e il suo staff sarebbero stati esclusi da alcune riunioni tecniche. Per il Liverpool Record, però, Buvac lascerebbe il club solo a fine stagione e per motivi personali. Buvac, 56 anni, lavora con Klopp da 16 anni avendogli fatto da assistente prima al Magonza e poi al Borussia Dortmund prima dell'approdo ai Reds. Il Liverpool ha fatto sapere con una nota sul suo sito ufficiale di considerare la questione come privata rifiutandosi di fare ulteriori commenti.