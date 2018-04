Cagliari, Lopez verso l' esonero

CAGLIARI, 30 APR - "Lopez con noi qualunque cosa accada". Lo aveva detto il presidente Tommaso Giulini in sala stampa dopo Cagliari-Udinese. Ma ieri è suonato l'ennesimo, forse ultimo, campanello d'allarme. E il club in queste ore avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di sostituire Lopez a tre giornate dal termine per dare una scossa allla una squadra Il problema: chi chiamare. Il Chievo, altra pericolante, ha optato per una soluzione interna: D'Anna. Giulini, in questo senso, avrebbe tre possibilità: Rastelli, esonerato a ottobre, Legrottaglie, il secondo del tecnico campano andato via anche lui in autunno e Beretta, responsabile del settore giovanile. Rimane in pista anche la conferma di Lopez. L''unica decisione presa è stata quella dell'immediata revoca dei permessi. I giocatori sono tornati tutti a Cagliari - il lunedì di solito è libero - a disposizione per un eventuale inizio di ritiro da questo pomeriggio o da domani in vista della partita di domenica sera con la Roma.