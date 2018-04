Boniek, Ct Italia? Serve uno giovane

ROMA, 30 APR - La nazionale azzurra di calcio avrebbe bisogno di un ct "giovane, con tanta voglia di lavorare per emergere, e voglia matta di lavorare". Così Zbigniew Boniek, ex campione di Juve e Roma, e attuale presidente della federcalcio polacca, ha detto ai microfoni di 'Radio anch'io sport', rispondendo a una domanda sul futuro tecnico dell'Italia. "Dipendesse da me -ha aggiunto Boniek- non metterei su quella panchina un allenatore già conosciuto, affermato e arricchito, ma uno giovane, che ha una voglia matta di lavorare, per emergere e ottenere successo".