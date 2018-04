F1: colpi di scena a Baku, nel caos la spunta Hamilton

ROMA, 29 APR - Verrà ricordato come il gran premio del caos e dei colpi di scena quello disputato oggi sul circuito cittadino di Baku, vinto rocambolescamente da Lewis Hamilton con la sua Mercedes, davanti al ferrarista Kimi Raikkonen e a Sergio Perez della Force India. Per il britannico campione del mondo il sorpasso è doppio, perché si prende la testa della classifica iridata con 70 punti, davanti a Vettel 66 e Raikkonen 48. A Baku si è visto di tutto, e anche qualcosa di incredibile, incidenti a ripetizione, la disastrosa guerra in famiglia RedBull, un numero infinito di giri con la safety car e addirittura un camion che per vari minuti ha stazionato in un punto della pista con grave rischio per i piloti (si ricordi quanto accaduto al povero Blanchi, tre anni fa a Suzuka). La gara meritava di vincerla Sebastian Vettel, partito bene dalla pole, e autore di una grande corsa, inseguito da Hamilton e Bottas. Raikkonen parte male, arranca intorno all'11ma posizione dopo essere stato coinvolto in un contatto alla partenza con Ocon e Sirotkin. Contro Vettel, dominatore per larga parte del gp, ha giocato indirettamente la faida in casa RedBull tra Max Verstappen e Manuel Ricciardo. I due si sono disputati il sesto e settimo posto per tutta la gara, con sorpassi e controsorpassi, sembrava facessero una gara a due, spettacolare e pericolosa. Poi Ricciardo tampona Verstappen, macchine danneggiate, detriti vari sulla pista e safety car, i due lasciano le monoposto senza nemmeno guardarsi. Mancavano undici giri al termine e Vettel, fresco di pit stop, stava aspettando il momento buono per riprendersi il ruolo di capolista, momentaneamente occupato da Bottas che però non aveva ancora cambiato le gomme. L'incidente dei due RedBull imprime alla corsa una direzione inaspettata, perchè la safety car resta in pista per sette lunghissimi giri, poi esce ma Grosjean va a sbattere, e quindi rientra in pista. E sulle strade di Baku spunta anche un camion-gru per portar via la monoposto del francese rimasta ferma a ridosso di una curva, ma è un'operazione lentissima, il tempo passa e i giri pure. Vettel scalpita. Quando finalmente la safety se ne va, Bottas tenta il colpo: arrivare alla fine senza cambio gomme. Mancano 3 giri, Vettel capisce la mossa del rivale e si gioca il tutto per tutto, piazza un sorpasso meraviglioso sul rettilineo, ma la fortuna non è dalla sua e deve rallentare per la curva a gomito, passa Bottas e pure Hamilton e Raikkonen che nel frattempo aveva risalito la china. Una beffa amarissima per il tedesco, ma i colpi di scena non sono finiti perché a un giro dalla fine Bottas perde la sua scommessa con le gomme, infatti gli scoppia la posteriore destra e deve fermarsi, passa Hamilton e vince. Nella bagarre Perez soffia il terzo posto a Vettel, giornataccia per lui. Hamilton poi ammetterà onestamente, 'sono contento, ma oggi ho avuto fortuna'.