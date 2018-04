Tare, nessuna offerta per Luis Alberto

ROMA, 29 APR - "Il Barcellona è su Luis Alberto? Onestamente non ho avuto nessun contatto con il Barca". Intervistato da Premium Sport prima di Torino-Lazio, il d.s. del club biancoceleste Igli Tare parla di mercato. "Offerta da 130 milioni per Milinkovic e Immobile? - dice ancora Tare - Non leggo i giornali e non ascolto le radio, perché siamo concentrati solo sul campo". Se la Lazio va in Champions ci saranno rinforzi importanti? "La squadra è ottima, vedremo se ci saranno delle situazioni per migliorare. A bocce ferme poi chiariremo tutto", è la risposta del dirigente laziale. Che però ha il contratto in scadenza: può rappresentare un problema? "Il mio contratto è in scadenza a giugno? "Ora questa cosa nemmeno mi passa per la testa. Siamo a un passo da un traguardo importante e ci sarà tempo per parlare di altre cose".