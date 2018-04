Firmino prolunga accordo con Liverpool

LIVERPOOL, 29 APR - Il Liverpool ha annunciato di aver trovato l'accordo per un prolungamento contrattuale con il suo attaccante brasiliano Roberto Firmino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Arrivato nei Reds nell'estate 2015, proveniente dall'Hoffenheim, Firmino in questa stagione ha segnato 27 gol in 50 presenze con la maglia del Liverpool. "Per me è stata una decisione facile - ha commentato il giocatore -. Il club mi ha sempre trattato benissimo e io qui sono cresciuto in modo incredibile".