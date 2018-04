Semplici, la Spal merita di salvarsi

VERONA, 29 APR - L'allenatore della Spal Leonardo Semplici è più che soddisfatto dopo la vittoria sul campo del Verona. "Era una partita chiave per la nostra stagione. Sia noi che il Verona ci giocavamo molto. Siamo partiti contratti, i ragazzi hanno sentito l'importanza di questa gara. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel pareggio. Poi nella ripresa ci siamo espressi al meglio. La salvezza? Ce la meritiamo e adesso dipende da noi. E' una vittoria del cuore, sono contento per i ragazzi che hanno qualità tecniche e morali. Dispiace per Lazzari, ma guardiamo al futuro con fiducia".