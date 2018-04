Liverpool, Manè,segreto è amicizia Salah

ROMA, 29 APR - L'attaccante senegalese del Liverpool Sadio Manè sarà disponibile per la sfida di mercoledì prossimo all'Olimpico contro la Roma, semifinale di ritorno di Champions. Manè ieri è stato tenuto a riposto precauzionale contro lo Stoke City, per un problema fisico dei giorni scorsi, ma ha recuperato e con i giallorossi ci sarà. Intanto si è confidato con il 'Mail on Sudnay', a cui ha fatto notare che "l'Ego, un egoismo eccesivo, non ha mai aiutato qualche club". Poi per spiegarsi meglio ha detto di "godere ogni minuto giocato" al fianco dei colleghi di reparto Firmino e Salah. "Mi piace da impazzire giocare assieme a colleghi così bravi - ha detto Manè - e ci capiamo al volo lavorando l'uno per l'altro. E' davvero divertente". Non a caso, "siamo anche grandi amici fuori dal campo, quindi non semplici compagni di squadra. Il nostro segreto è che amiamo servire assist l'uno per l'altro, ed è ciò che proviamo a fare sempre. Sul campo io voglio sempre dare la palla a Mo (Salah n.d.r.) e lui fa lo stesso con me".