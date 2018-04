Boxe:Benvenuti 'tanto affetto commuove'

ROMA, 29 APR - "Sorpreso e commosso da tanta attenzione nei suoi confronti": così Anita Madaluni, storica portavoce di Nino Benvenuti, riferisce del campione di pugilato da ieri ricoverato in ospedale per un malore. "Benvenuti, sta meglio ed è sottoposto ad ulteriori accertamenti - riferisce la portavoce - ed è commosso per la massiccia ondata di affetto e vicinanza giunta al Policlinico di Tor Vergata, dove è tuttora ricoverato. E ringrazia e abbraccia virtualmente tutti". Il vecchio leone del ring è "ligio alle raccomandazioni dei medici che gli hanno imposto silenzio e riposo. Non immaginava di essere amato così tanto: sul suo telefono sono arrivati oltre 500 messaggi di auguri di pronta guarigione. Tra gli altri, quelli degli amici più stretti, ma anche tanti di tutto il mondo dello sport, del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni".