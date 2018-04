Tiro a volo: Cdm, Rossetti 2/o in Corea

CHANGWON (COREA DEL SUD), 29 APR - - La giornata conclusiva della 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo a Changwon, riservata allo Skeet maschile, è illuminata dalla grande prestazione dell'americano Vincent Hancock, due volte oro olimpico, che compone il record di finale di 59/60 e incassa la vittoria. L'Italia conquista l'argento con Gabriele Rossetti (55), alla prima uscita dopo la scomparsa di papà Bruno. Per il ct della nazionale Andrea Benelli il risultato è positivo. "Ho visto un Rossetti capace di lottare come un leone - commenta - e di tener testa ad un gigante come Hancock, nonostante che Gabriele abbia vissuto un periodo difficilissimo della sua vita". La gara di Rossetti è da manuale: il pistoiese olimpionico di Rio 2016 e iridato di Mosca 2017, ha ottenuto 122/125 nelle qualificazioni e si è assicurato il dorsale n.2 alle spalle di Hancock, autore di 123 centri. Terzo posto per lo spagnolo Josè Aramburu, fuori dalla finale gli altri azzurri Riccardo Filippelli, fermatosi a 116, ed Emanuele Fuso (114).