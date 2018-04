Nino Benvenuti sta meglio

ROMA, 29 APR - Migliorano le condizioni di Nino Benvenuti, il campione di pugilato, ricoverato ieri in codice rosso al Policlinico Tor Vergata di Roma. A quanto si è appreso, è ora in attesa che i medici, valutati gli esami a cui è stato sottoposto, si pronuncino su quanto accaduto. Benvenuti, olimpionico a Roma 1960 e due volte campione del mondo, pochi giorni fa ha compiuto 80 anni. Ieri è stato colpito da un malore e ricoverato in codice rosso.